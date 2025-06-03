الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والحفاظ على شبابها

قناع الكركم
قناع الكركم

 مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة لعلاج مابها من عيوب للظهور بشكل مختلف فى أيام العيد حيث تجمع الأهل والأصدقاء.

وخلال هذه الفترة تحرص الفتيات على إجراء جلسات تنظيف البشرة وعمل الوصفات الطبيعية المختلفة التى تساعد على نقاء البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها.

 

قناع الكركم لتفتيح البشرة 

 وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

ملعقة كبيرة من الزبادي (أو العسل للبشرة الجافة)

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

الطريقة:

  • اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتشكل عجينة متماسكة.
  • ضعي القناع على وجه نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركي القناع لمدة 10–15 دقيقة.
  • اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر.
  • جففي وجهك برفق، ثم رطبي البشرة بكريم مناسب.
  • تجنبي وضع كمية كبيرة من الكركم لتفادي تصبغ الجلد بلون أصفر.
  • يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.
  • يمكن استخدام القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا.
  • قناع الكركم هو وسيلة طبيعية وفعالة لتعزيز صحة البشرة ونضارتها ومع الاستمرار والاستخدام المنتظم، يمكن ملاحظة فرق واضح في نعومة البشرة وتجانس لونها، ومع ذلك، يفضل دائما استشارة طبيب الجلدية في حال وجود مشاكل جلدية خاصة أو حساسية.
قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها 
قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي من بذور الشيا يمنحك بشرة نضرة وأكثر حيوية

txt

10 نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة صحية ونضرة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكركم قناع الكركم قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها تفتيح البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قبل خروجات وعزومات العيد، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في أسرع وقت

قناع الخميرة البيرة لتنقية البشرة وحمايتها من التجاعيد

ماسكات طبيعية لترطيب البشرة بعد التعرض للشمس المحرقة

فوائد الماء المثلج للوجه، يشد البشرة ويضيق المسام الواسعة

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نقيب الممثلين: استخراج شهادة وفاة سميحة أيوب وتصريح الدفن

سميحة أيوب،محطات بارزة في مسيرة سيدة المسرح العربي

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

وزير الخارجية الإيراني يغرد في حب مصر ويكشف عن "مستوى غير مسبوق" في العلاقات

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية