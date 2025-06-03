مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة لعلاج مابها من عيوب للظهور بشكل مختلف فى أيام العيد حيث تجمع الأهل والأصدقاء.

وخلال هذه الفترة تحرص الفتيات على إجراء جلسات تنظيف البشرة وعمل الوصفات الطبيعية المختلفة التى تساعد على نقاء البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها.

قناع الكركم لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

ملعقة كبيرة من الزبادي (أو العسل للبشرة الجافة)

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتشكل عجينة متماسكة.

ضعي القناع على وجه نظيف وجاف، مع تجنب منطقة العينين.

اتركي القناع لمدة 10–15 دقيقة.

اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

جففي وجهك برفق، ثم رطبي البشرة بكريم مناسب.

تجنبي وضع كمية كبيرة من الكركم لتفادي تصبغ الجلد بلون أصفر.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد أولًا للتأكد من عدم وجود تحسس.

يمكن استخدام القناع مرة إلى مرتين أسبوعيا.

قناع الكركم هو وسيلة طبيعية وفعالة لتعزيز صحة البشرة ونضارتها ومع الاستمرار والاستخدام المنتظم، يمكن ملاحظة فرق واضح في نعومة البشرة وتجانس لونها، ومع ذلك، يفضل دائما استشارة طبيب الجلدية في حال وجود مشاكل جلدية خاصة أو حساسية.

قناع الكركم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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