شمس وبحر ولعب، إقبال كبير من رحلات اليوم الواحد على شواطئ بورسعيد (صور)

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة، وهربا من حرارة الصيف.

انتشار فرق الإنقاذ على طول شاطئ بورسعيد

جاء ذلك وسط انتشار فرق الإنقاذ بطول الشاطئ والتأكد من جاهزيتهم وسرعة استجابتهم تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لعمل فرق الإنقاذ بطول الشاطئ.

إقبال كبير على شاطئ بورسعيد

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مرورًا بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.

وتوافدت الرحلات الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية على بورسعيد منذ الصباح الباكر، حيث توافد المواطنون في بداية يومهم على شاطئ بورسعيد للاستمتاع بنسيم البحر والسباحة وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية خاصة وأن قرابة 95% من شواطئ بورسعيد هي شواطئ عامة بدون رسوم دخول.

وحرص الأطفال والكبار علي النزول للبحر والاستمتاع بالسباحة واللعب، وذلك وسط حالة من الفرحة والسعادة عمت أرجاء الشاطئ، وظهرت على وجوه رواد الشاطئ.

وعلى جانب متصل، تنافس مؤجرو الشماسي فيما بينهم على طرح تخفيضات وعروض لجذب أكبر عدد من المصطافين حيث يبدأ سعر تأجير 4 كراسي و"طرابيزة" من 100 جنيه ويرتفع تدريجيًا مع ارتفاع مستوى الخدمات ونظافة الشاطئ.

