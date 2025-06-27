شواطئ الإسكندرية كاملة العدد اليوم الجمعة ورصد مخالفات بالجملة

توافد آلاف المواطنين والزائرين على شواطئ الإسكندرية شرق وغرب المحافظة، اليوم الجمعة، للاستماع بالعطلة الأسبوعية.

وشهدت شواطئ الإسكندرية اليوم نسب إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين ٧٥٪ إلى ١٠٠٪ في القطاع الشرقي، وما بين ٥٠٪ إلى ٦٠٪ في القطاع الغربي، مع الالتزام بنسب الإشغال المحددة، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وبناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة وتكثيف التواجد الميداني على شواطئ المدينة لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط،

ووفقًا لتوجيهات العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كثّفت الإدارة جهودها الرقابية اليوم ، حيث انتشر مفتشو الإدارة في مختلف قطاعات الشاطئ الشرقي والغربي لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعمل بالشواطئ.

والتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية، ووضع لوحة على بوابات الشواطئ موضح بها سعر الدخول والخدمات المقدمة.

والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، مع المتابعة الدورية لنظافتها وصلاحيتها للاستخدام.

كما تم التأكيد على تجميع ورفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم، والتأكد من توافر حاويات القمامة بكثافة للحفاظ على النظافة العامة.

و تواجد فرق الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج بشكل كامل، مع التشديد على عدم السماح باستخدام البدالات في مياه البحر دون ارتداء سترات النجاة من قبل الرواد.

كما أسفرت نتائج الحملة الرقابية على الشواطئ ومنها شواطئ القطاع الشرقي:

رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، وأبرزها نزول بدالات بدون سترات نجاة بشاطئ ستانلي وشاطئ جليم العام، وتم إخراج البدالات والتنبيه بارتداء السترات وتشديد الرقابة.

كما رصد سوء حالة نظافة شاطئ جليم العام وجزيرة الدهب بسبب الازدحام، وتم التنبيه بنظافة الشاطئ وتم تلافي الملاحظة، وعدم تواجد عامل البرج بشاطئ البوريفاج الشرقي، وقد تم التنبيه على المستأجر وتم تلافي الملاحظة في الحال.



وتحرير مذكرة تفصيلية بالمخالفات المذكورة لعرضها على وكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الشواطئ.

كما تم صد فى شواطئ القطاع الغربي عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأبرزها ضبط أنبوبة بوتاجاز مدفونة في الرمال في شاطئ فاميلي بيتش الشرقي، وتم مصادرتها لحين الخروج من الشاطئ حفاظًا على سلامة المواطنين.



كما تم ضبط شيشة ومواد مخدرة في شاطئ النخيل، وتمت مصادرة الشيشة لحين الخروج من الشاطئ حفاظًا على الآداب العامة وللحفاظ على خصوصية العائلات المتواجدة بالشواطئ، وكذلك تم إعدام المواد المخدرة وطرد الشباب من الشاطئ.



و فرض رسوم دخول دورات المياه في شاطئ النخيل وشاطئ شط إسكندرية، وتم إرجاع كل المبالغ التي تم فرضها للمواطنين، وطرد العمال من أمام دورات المياه، وسوء حالة نظافة شاطئ شهر العسل العام، وتم التنبيه بنظافة الشاطئ وتم تلافي الملاحظة في الحال.



كما تم رصد وجود كشك مخالف (عربة مأكولات) بشاطئ بليس ١، وتم التنبيه على مستأجر الشاطئ برفعها، وأيضًا التنبيه باستكمال تجهيزات الشاطئ.

كما تلاحظ وجود أسماك نافقة في شاطئ شط إسكندرية، وتم رفعها على الفور.

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