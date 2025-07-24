شواطئ الإسكندرية كاملة العدد و"التحدي" يستقبل ذوي الهمم (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب أشغال بعض الشواطئ وصلت لـ١٠٠% بالقطاع الشرقي، وهي شاطئ عروس البحر، شاطئ جزيرة الدهب وشاطئ البوريفاج، ووجهت الإدارة المصطافين إلى الشواطئ المجاورة.

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد

كمت وصلت نسب إشغال الشواطئ المجاورة شاطئ وانلي وطاحونة المندرة وجليم العام ٪؜٨٠، وشاطئ إسكندر وشاطئ بحري المميز ٩٥٪؜.

وأصدرت الإدارة المركزية توجيها آخر للمصطافين ورواد الشواطئ للتوجه، إلى شاطئ ستانلي والسلسلة وشواطئ بحري وشواطئ القطاع الغربي بالعجمي، مؤكدة أنهن متاحين وبها أماكن كثيرة غير شاغرة.

شاطئ التحدي يستقبل ذوي الهمم

وكان قد استقبل شاطئ أبطال التحدى زيارة من ذوي الهمم، حيث استقبل مائه طفل من ذوى القدرات الخاصة من محافظة الشرقية.

وبناء على تعليمات العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كان في استقبالهم قسم العلاقات العامة بلإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وتم تسكينهم وتجهيز الشاطئ بكافة المعدات اللازمة لمساعدتهم على قضاء يوم سعيد، كما تم زيادة عدد المنقذين لمرافقه أبنائنا من ذوى الهمم أثناء نزولهم مياه البحر.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه مازالت الدعوة مفتوحة لكافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخدمية وكل أصحاب الهمم للاستمتاع على شاطى أبطال التحدي.

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