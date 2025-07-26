أنشطة ترفيهية وخدمات طبية على شواطئ الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

شهدت شواطئ الإسكندرية أجواءً مميزة من البهجة والوعي والصحة، حيث تواصلت الفعاليات الترفيهية والتوعوية لخدمة رواد الشواطئ في كل مكان، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد الإسكندرية القومى.

فقد استقبل شاطئ البوريفاج فعاليات كرة الطائرة الشاطئية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بينما استضاف شاطئ جزيرة الدهب مباريات الراكيت وسط تفاعل كبير من المصطافين.

وعلى شواطئ العصافرة وإسكندر وأبطال التحدي المجاني لذوي الهمم، نظمت حملات توعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لرفع وعي الرواد بخطورة التعاطي، وتعريف الأهالي بالأعراض الأولية الظاهرة على المتعاطي، مع التأكيد أن العلاج فى المراحل المبكره يحقق نتائج سريعه كما ان العلاج سري تمامًا ومجاني عبر رقم الخط الساخن 16023.

كما شاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في مبادرة "100 يوم صحة" بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتي انطلقت يوم 15 يوليو الجاري، حيث انتشرت الفرق الطبية لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بأماكن التجمعات الأكثر كثافة مثل شواطئ الإسكندرية فاستقبل شاطئ البوريفاج وشاطئ جزيزه الدهب الفرق الطبية التى قامت بالكشف علي الرواد وصرف العلاج لهم.







جدير بالذكر ان المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل: الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة وصحة الأم والجنين ورعاية كبار السن وفحص المقبلين على الزواج وعلاج ضعف وفقدان السمع وخدمات التطعيمات وتنظيم الأسرة والتوعية الصحية وعلاج سوء التغذية بين أطفال المدارس والقضاء على فيروس سي والقوافل الطبية العلاجية وصرف العلاج بالمجان.

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