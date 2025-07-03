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محافظة الإسكندرية تنهي المرحلة الأولى من تدريب المنقذين

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية تُنهي المرحلة الأولى من تدريب المنقذين

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية المرحلة الأولى من تدريب المنقذين بالتعاون مع القوات البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية.

 

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وشملت المرحلة الأولى تنفيذ ثلاث دورات تدريبية، بواقع 60 ساعة تدريبية لكل دورة، ليصل إجمالي عدد المنقذين الذين تم تأهيلهم ورفع كفاءتهم إلى 60 منقذًا.

وتضمنت الدورات التدريبية كشفًا طبيًا شاملًا لجميع المشاركين وتدريبات نظرية وعملية للتأكد من الجاهزية الكاملة للعمل في منظومة الإنقاذ البحري.

فضلًا عن اختبارات سباحة وعوم لمسافات طويلة (200 - 400 متر) وتدريبات على الإسعافات الأولية في حالات النزيف، والكسور، وفقدان الوعي، وحالات الغرق.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي يوم 12 يوليو الجاري، وتشمل ثلاث دورات تدريبية أخرى، في إطار استكمال خطة المحافظة لرفع كفاءة جميع المنقذين بشواطئ المدينة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم التنبيه على جميع مستأجري الشواطئ بضرورة توفير منقذ لكل 75 مترًا من الشاطئ، مع التشديد على الالتزام بتواجد المنقذين في مواقعهم المحددة.

وفي حال رصد أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى فرض غرامات مالية أو فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ، وضمان أعلى معدلات السلامة والأمان خلال موسم الصيف.

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للسياحة والمصايف الاسكندرية شواطئ الإسكندرية

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