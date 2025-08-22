شواطئ الإسكندرية كاملة العدد، ورفع الرايات الحمراء بالقطاع الغربي (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وزوار المحافظة وذلك للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية وفصل الصيف.

وشهدت شواطئ الإسكندرية اليوم نسب إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين ٧٥٪ إلى ١٠٠٪ في القطاع الشرقي ورفع الرايات الخضراء والصفراء، وما بين 50 إلى 90% في القطاع الغربي ورفع الرايات الحمراء نظرا لارتفاع الأمواج، مع الالتزام بنسب الإشغال المحددة، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وبناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة وتكثيف التواجد الميداني على شواطئ المدينة لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط.

ووفقًا لتوجيهات العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، كثّفت الإدارة جهودها الرقابية اليوم، حيث انتشر مفتشو الإدارة في مختلف قطاعات الشاطئ الشرقي والغربي لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعمل بالشواطئ.

والتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ وعدم إجبار الرواد على دفع إكرامية، ووضع لوحة على بوابات الشواطئ موضح بها سعر الدخول والخدمات المقدمة.

والتأكيد على مجانية استخدام دورات المياه ووحدات تغيير الملابس، مع المتابعة الدورية لنظافتها وصلاحيتها للاستخدام.

كما تم التأكيد على تجميع ورفع المخلفات من جميع الشواطئ على مدار اليوم، والتأكد من توافر حاويات القمامة بكثافة للحفاظ على النظافة العامة.

وتواجد فرق الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج بشكل كامل، مع التشديد على عدم السماح باستخدام البدالات في مياه البحر دون ارتداء سترات النجاة من قبل الرواد.

