غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من نجوم الفريق خلال مواجهة غزل المحلة، المقرر لها الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة على ستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

ويغيب كل من إمام عاشور ومروان عطية ومحمد شكري وياسين مرعي وياسر إبراهيم عن مواجهة الأهلي وغزل المحلة بسبب الإصابة، فيما يغيب محمد هاني عن المباراة بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

