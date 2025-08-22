الجمعة 22 أغسطس 2025
مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد الشناوي هو الأقرب لتولي حراسة مرمى الفريق فى مباراة غزل المحلة الاثنين المقبل بعد انتظامه بشكل طبيعي فى التدريبات الجماعية، مؤكدا أن عودة اللاعب ومشاركته بشكل طبيعي تقربه من التواجد بالتشكيل الأساسي خاصة وأن هناك اتفاقا مسبقا على هذا الأمر فى مباراة غزل المحلة وبيراميدز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

