بعد حريق محدود بمركز تقييم القدرات، موقف المرشحين لاختبارات عمال الأوقاف غدا

بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توقف أعمال الامتحانات غدًا السبت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك للمتقدمين لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف بعد حريق محدود نشب صباح اليوم في الجراج الخاص بالمبنى، يزداد البحث والتساؤل من قبل المتقدمين لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف حول موقف المرشحين لاختبارات عمال الأوقاف غدا.

موقف المرشحين لاختبارات عمال الأوقاف غدا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشف أنه يمكن للمتقدمين الذين كان من المقرر امتحانهم غدا السبت، اختيار أي يوم آخر مناسب لهم خلال الفترة من الأحد ٢٤ أغسطس حتى الأربعاء الموافق ٢٧ من نفس الشهر، لأداء الامتحان.

وأوضح الجهاز أن قرار التوقف يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المركز، مشيرًا إلى أن التوقف سيشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، والمقرر عقدها غدًا.

قوات الحماية المدنية

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر إلى قوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفوري أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى.

وأجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لطابقي الأول والثاني بمبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

حريق مبنى إعداد القادة بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل الطابق الأول والثاني فى مبنى إعداد القادة المكون من 6 طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الحماية المدنية بحالة اختناق وتم إسعافهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

