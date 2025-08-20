التنظيم والإدارة: انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن ما يقرب من 55 ألف موظف انتقلوا بالفعل للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن عملية النقل تمت وفق خطة مدروسة تستهدف ضمان استمرارية العمل داخل الوزارات والجهات الحكومية بكفاءة عالية.

وأوضح رئيس الجهاز أن معايير النقل لا تعتمد على العدد فقط، وإنما على مدى حاجة الجهات الإدارية بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء متطلبات التشغيل والانتقال التدريجي.

وأضاف أن الجهاز يتابع بشكل دوري حركة الموارد البشرية داخل الجهات الحكومية، في ظل خروج أعداد للمعاش بشكل طبيعي، إلى جانب التعاقدات الجديدة والتعيينات التي تُجريها الوزارات والهيئات المختلفة لسد احتياجاتها.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية وتنظيمية كبرى في مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما تضمه من بنية تحتية تكنولوجية متطورة، ومقار حديثة تسهّل من تقديم الخدمات الحكومية، وتعزز من كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين.

