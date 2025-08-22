الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمبنى إعداد القادة بمدينة نصر

الحماية المدنية تجري
الحماية المدنية تجري عملية تبريد لمبنى إعداد القادة

 أجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لطابقي الأول والثاني بمبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

 

حريق مبنى إعداد القادة بمدينة نصر 

 وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل الطابق الأول والثاني فى مبنى إعداد القادة المكون من 6 طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الحماية المدنية بحالة اختناق وتم إسعافهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مبنى إعداد القادة بمدينة نصر حريق مبنى إعداد القادة مبنى إعداد القادة مبنى إعداد القادة بمدينة نصر إعداد القادة بمدينة نصر مدينة نصر إعداد القادة

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

بعد صدور تعديلات قانون الرياضة، تعرف على مصير مجالس إدارات الأندية

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة

محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads