الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

قوات الحماية المدنية،
قوات الحماية المدنية، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توقف أعمال الامتحانات غدًا السبت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، بعد حريق محدود نشب صباح اليوم في الجراج الخاص بالمبنى. 

وأوضح الجهاز أن قرار التوقف يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة كافة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار أعمال المركز، مشيرًا إلى أن التوقف سيشمل الامتحانات الخاصة بمسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، والمقرر عقدها غدًا.

وأكد الجهاز أنه يمكن للمتقدمين الذين كان من المقرر امتحانهم السبت، اختيار أي يوم آخر مناسب لهم خلال الفترة من الأحد ٢٤ أغسطس حتى الأربعاء الموافق ٢٧ من نفس الشهر، لأداء الامتحان.

قوات الحماية المدنية

 ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر إلى قوات الحماية المدنية على سرعة استجابتها وكفاءتها في السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن تدخلها الفوري أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المبنى. 

وأجرى رجال الحماية المدنية بالقاهرة عملية تبريد لطابقي الأول والثاني بمبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، الذي اندلعت فيه النيران لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

حريق مبنى إعداد القادة بمدينة نصر 

 وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى إعداد القادة بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل الطابق الأول والثاني فى مبنى إعداد القادة المكون من 6 طوابق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الحماية المدنية بحالة اختناق وتم إسعافهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة مركز تقييم القدرات والمسابقات وقف أعمال قوات الحماية المدنية توقف الامتحانات

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تختتم معسكر قادة المستقبل للفوج الثالث بمحاضرة لرئيس التنظيم والإدارة السابق

التنظيم والإدارة: انتقال 55 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات ضبط وكر "الثقب الأسود" أسفل كوبري بالجيزة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لحراسة مرمى الفريق أمام المحلة

تقارير: ليفربول عثر على البديل المثالي لـ محمد صلاح

بعد اندلاع حريق محدود صباح اليوم، توقف الامتحانات غدًا بمركز تقييم القدرات

النقل تصدر بيانًا جديدًا بشأن أزمتها مع فيتو

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

محافظة الجيزة تغلق فتحات أسفل الكباري لمنع استغلالها في أعمال غير مشروعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads