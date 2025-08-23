كيف يتسبب التوتر المزمن في الإصابة بالمرض العضوي؟

التوتر ليس سيئا دائمًا، بل إن قدرًا مُعينًا منه يُبقينا في حالة يقظة واستعداد لمواجهة التحديات اليومية، على سبيل المثال، التفكير في موقف مرهق قد يساعد على إيجاد حلول لمشكلة ما، مثل الخلافات العائلية، مما يمنحنا منظورًا جديدًا.

ومع ذلك، يتحول التوتر إلى مشكلة حقيقية عندما يصبح رفيقًا دائمًا يؤثر على قدرتنا على أداء مهامنا اليومية، فالقلق الذي يمنع الشخص من النوم أو يدفع إلى الإفراط في تناول الطعام أو الكحول، هو مؤشر على أن التوتر بدأ يأخذ منحىً سلبيًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيف يؤثر التوتر على صحة الجسم؟

عندما يتعرض الجسم للتوتر، سواء كان بدنيًا أو عاطفيًا، يتنشط ما يُعرف بـالجهاز العصبي الودي، ليطلق استجابة "القتال أو الهروب".

في هذه اللحظة، يفرز الجسم هرمون الكورتيزول، الذي يُرسل إشارات لإطلاق الجلوكوز، لمدّ العضلات بالطاقة اللازمة لمواجهة التهديد.

على الرغم من أن معظم مسببات التوتر الحديثة، مثل ضغوط العمل، لا تتطلب رد فعل جسديًا عنيفًا، إلا أن الجسم يستجيب بنفس الطريقة، حيث يُثبّط الكورتيزول إنتاج الأنسولين ويُضيّق الشرايين.

وعندما يكون التوتر مزمنًا، تبقى مستويات الكورتيزول مرتفعة باستمرار، مما يُعرّض الجسم لمشاكل صحية خطيرة مثل داء السكري وأمراض القلب.

علامات تُنذرك بالخطر

يُمكن أن يُسبب التوتر طويل الأمد العديد من الأعراض العاطفية والسلوكية، منها:

القلق والاكتئاب.

نوبات الهلع والتهيج.

صعوبة في التركيز وإنجاز المهام.

الإفراط في تناول الطعام أو تعاطي المخدرات.

كما يمكن أن تظهر أعراض جسدية مثل:

الإرهاق والصداع والدوار.

زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان وعسر الهضم.

آلام في الصدر والمفاصل وضعف عام في جهاز المناعة.

لا يجب تجاهل هذه الآثار السلبية للتوتر، وضرورة إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية من خلال النوم الجيد، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والقيام بالفحوصات الطبية الدورية.

استراتيجيات فعالة لإدارة التوتر

لحسن الحظ، يمكن تجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالتوتر المزمن من خلال تعلم كيفية إدارته بشكل أفضل.

يقدم الأطباء بعض الخطوات للمساعدة على ذلك:

تغذية صحية: ركّز على نظام غذائي متوازن، وقلل من الكافيين والسكر.

النشاط البدني: مارس الرياضة يوميًا، سواء كانت تمارين قوة أو تمارين هوائية.

نوم جيد: حدد روتينًا لوقت النوم، وابتعد عن التبغ والنيكوتين.

الاسترخاء: مارس التأمل والتنفس العميق، وحاول أن تكرر عبارات مهدئة.

إدارة الوقت: ضع حدودًا صحية في حياتك وتعلم قول "لا" عندما تحتاج لذلك.

الدعم الاجتماعي: تواصل مع الأصدقاء والعائلة، وشارك في أنشطة ممتعة معهم.

الهوايات الإبداعية: ابحث عن أنشطة هادئة مثل الرسم، الطبخ، أو كتابة اليوميات.

الامتنان: ركز على الجوانب الإيجابية في حياتك واشعر بالامتنان لها.

