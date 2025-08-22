التجاعيد من العلامات الطبيعية التي تظهر مع التقدم في العمر، لكنها قد تظهر مبكرا نتيجة عوامل عديدة مثل التعرض للشمس، التوتر، أو العادات اليومية غير الصحية.

ورغم أن منع التجاعيد بشكل كامل غير ممكن، إلا أن هناك العديد من الطرق التي تساعد على تأخير ظهورها والحفاظ على شباب البشرة لفترة أطول.

نصائح مهمة تحمى بشرتك من التجاعيد

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة تحمى بشرتك من ظهور التجاعيد، منها:-

أشعة الشمس هي السبب الأول في ظهور التجاعيد المبكرة، حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تكسير الكولاجين والإيلاستين في الجلد. لذلك استخدمي واقي شمس مناسب بعامل حماية لا يقل عن +30 SPF يوميًا حتى في الشتاء.

ارتدي قبعة ونظارة شمسية لحماية الوجه والعينين.

تجنبي التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة (من 10 صباحا حتى 4 عصرا).

البشرة الجافة أكثر عرضة لظهور الخطوط الدقيقة، لذا اشربي كمية كافية من الماء يوميا من 6 – 8 أكواب.

استخدمي كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك، الجلسرين، والسيراميدات.

لا تنسي ترطيب منطقة حول العينين والرقبة فهي الأكثر عرضة للتجاعيد.

الغذاء يلعب دور كبير في نضارة البشرة، لذا تناولي أطعمة غنية بـ مضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، التوت، الرمان، والخضروات الورقية.

أضيفي أحماض أوميجا 3 من الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، السردين) أو بذور الكتان والجوز.

قللي من السكريات والأطعمة المصنعة لأنها تسرع عملية شيخوخة الجلد.

النوم هو وقت تجدد الخلايا، وقلة النوم تؤدي لظهور الهالات السوداء والخطوط الدقيقة، لذا احرصي على النوم من 7 – 8 ساعات يوميا.

حاولي النوم على ظهرك لتجنب ضغط الوجه على الوسادة.

استخدمي وسادة من الحرير أو القطن الناعم لتقليل احتكاك البشرة.

التدخين يقلل من تدفق الدم للبشرة ويضعف الكولاجين مما يسبب التجاعيد المبكرة، والكحول يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدان مرونته.

الرياضة تنشط الدورة الدموية وتزيد من وصول الأكسجين للبشرة مما يجعلها أكثر نضارة وحيوية، حتى التمارين البسيطة مثل المشي أو اليوجا تساعد على الحفاظ على شباب البشرة.

نظفي بشرتك يوميا بلطف لإزالة الأوساخ والشوائب.

استخدمي مقشرات خفيفة مرة أو مرتين أسبوعيا لتجديد الخلايا.

يمكن إضافة منتجات تحتوي على الريتينول أو فيتامين C لتحفيز الكولاجين وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة.

التوتر المستمر يرفع هرمون الكورتيزول الذي يسرع شيخوخة الجلد. لذلك مارسي تمارين التنفس العميق أو التأمل.

خصصي وقت للراحة والنوم المبكر.

قللي من القلق والتفكير الزائد قدر الإمكان.

تجنبي فرك العينين بقوة أو شد البشرة أثناء وضع المكياج.

لا تكثري من تعابير الوجه المتكررة مثل العبوس أو رفع الحاجبين لأنها تساهم في ظهور الخطوط مع الوقت.

