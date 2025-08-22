موقف ليفربول ومانشستر سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وست هام ضد تشيلسي، وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الثانية

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- آرسنال 3 نقاط

7- ليدز يونايتد 3 نقاط

8- برايتون نقطة واحدة

9- فولهام نقطة واحدة

10- أستون فيلا نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- تشيلسي نقطة واحدة

14- مانشستر يونايتد 0 نقاط

15- إيفرتون 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط





جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

22 أغسطس 2025

وست هام يونايتد ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

23 أغسطس 2025

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 2:30 مساءً

بورنموث ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساءً

برينتفورد ضد أستون فيلا - 5:00 مساءً

بيرنلي ضد سندرلاند - 5:00 مساءً

أرسنال ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساءً

24 أغسطس 2025

كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء

إيفرتون ضد برايتون - 4:00 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

25 أغسطس 2025

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول - 10:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.