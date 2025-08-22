إجراء 101 عملية أنف وأذن بمستشفى العريش العام خلال أسبوع

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الانتهاء من عدد "101 "عملية أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء عدد 124 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع، وذلك ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار بمحافظة شمال سيناء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك الخدمات تأتي ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على قوائم الانتظار في زمن قياسي وفى إطار الخدمات الطبية المتكاملة التى تقدمها مديرية الصحة بشمال سيناء، وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” ومن خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مجانا، والتي تستهدف إنقاذ حياة المواطنين، إضافة إلى العمل على تقليل فترة الانتظار بين المرضى لإجراء التدخلات الجراحية، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن سعيه الأول والأخير هو تلبية كافة الاحتياجات الصحية التي يطلبها المواطنين بمحافظة شمال سيناء للوصول إلى منظومة صحية متكاملة، مشددا علي أنه لن يتم ادخار أي مجهود من فريق العمل بالقطاع الصحي للوصول إلى هذا الهدف المنشود.

ووجه وكيل وزارة الصحة، الشكر لفريق العمل المشارك في هذا العمل، على الجهود المبذولة لخدمة المرضى بمستشفى العريش العام.

