الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بدقة داخل الكنترول المركزي.

 

وبلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني ١٠٠%، وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية القادمة، مؤكدًا استمرار دعم العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لرفع مستوى الأداء وجودة التعليم بالمحافظة.

 

 

كما أثنى المحافظ علي جهود منظومة التربية والتعليم بشمال سيناء متمثلة في مديرية التربية والتعليم وجميع العاملين بالمديرية علي الجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

