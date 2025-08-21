الخميس 21 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يزور المرضى في مستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال الزيارة

زار اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم، المرضى الذين يتلقون العلاج في مختلف الأقسام في مستشفى العريش العام.

وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المرضى بالحديث معهم والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم.


وأكد المحافظ أن زيارته للمستشفى تأتي في إطار زياراته المتكررة لمختلف مستشفيات المحافظة، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقام المحافظ بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة تقديرا لجهودهم في خدمة المواطنين.

 

وكرم المحافظ أعضاء هيئة التمريض في مستشفى العريش العام، مؤكدًا أهمية التمريض في نجاح المنظومة الصحية بشمال سيناء.

