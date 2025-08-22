أسفر عن مصرع وإصابة أسرة بأكملها، أول صور لمنزل سوهاج المنهار ومدير الأمن ينتقل للموقع

انتقل اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إلى قرية الشيخ مسعود لمعاينة المنزل المنهار مكون من طابقين والذي نتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين.

تحرك أمني عاجل

تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين والذى نتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري، وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.



متابعة محلية وإجراءات

انتقل الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد الأهالي أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ على أفراد الأسرة داخل المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

