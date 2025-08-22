الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسفر عن مصرع وإصابة أسرة بأكملها، أول صور لمنزل سوهاج المنهار ومدير الأمن ينتقل للموقع

منزل سوهاج المنهار
منزل سوهاج المنهار ومدير الأمن ينتقل للموقع

 انتقل اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إلى قرية الشيخ مسعود لمعاينة المنزل المنهار مكون من طابقين والذي نتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين.

 

تحرك أمني عاجل

 تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين والذى نتج عنه مصرع 3 وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى طهطا العام. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور حيث جرى الدفع بمعدات الإنقاذ البري، وتم استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى طهطا العام.
 

 

متابعة محلية وإجراءات

 انتقل الدكتور أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما أكد الأهالي أن الانهيار وقع بشكل مفاجئ على أفراد الأسرة داخل المنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسن عبدالعزيز الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيارات الإسعاف مستشفى طهطا العام مركز شرطة طهطا مدير أمن سوهاج

مواد متعلقة

إعدام 117 كيلو لحوم دواجن و3 كيلو لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92%

محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية

تعرف على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات جامعة سوهاج

10 آلاف طالب يسجلون رغباتهم إلكترونيًا بجامعة سوهاج الأهلية

زوج ينهي حياة زوجته بـ "ملة سرير" في سوهاج

ضبط 650 كيلو من حلوى المولد المغشوشة بسوهاج

محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

الأكثر قراءة

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

أخبار مصر: وفيات في انهيار منزل بسوهاج، الإعلان رسميا عن مجاعة غزة، نجم الأهلي يهين عبد الله السعيد، نهاية الدبيبة في ليبيا

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

نصف المحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads