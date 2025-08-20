أوس أوس يكشف لمعتز التوني واقعة غريبة مع الشرطة في إيطاليا وفرنسا

كشف الفنان أوس أوس، خلال استضافته في برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني، أنه تم القبض عليه أكثر من مرة في أوروبا، وكشف عن كواليس واقعة غريبة تعرض لها أثناء سفره إلى أوروبا من أجل المشاركة في تصوير فيلم رمسيس باريس.

يقول أوس أوس إنه تلقى اتصالًا عاجلًا من صناع الفيلم بعد تعذر سفر الفنان محمد ثروت بسبب ظرف طارئ، فطلبوا منه السفر إلى فرنسا سريعًا للحاق بالتصوير.

وبالفعل استخرج تأشيرة شينجن من السفارة الإيطالية، وغير لون شعره وذقنه إلى الأزرق استعدادًا للدور، ثم حمل حقيبته وتوجه إلى المطار.

وصل أولًا إلى إيطاليا يوم 2 يناير، وسط أجواء كورونا وقتها، وبينما كان ينهي الإجراءات المطلوبة للخروج، سأله أحد المسؤولين في المطار عن سبب قدومه، فأخبره أنه يأتي إلى إيطاليا كل عام، وسأله أين سيذهب فأخبره أن صديقًا ينتظره خارج المطار.

هنا اقتاده ضابط إلى غرفة مليئة بمسافرين موقوفين، دخل عليهم وقال السلام عليكم لعله يجد عربيا أول مصريا دون جدوى، وأتى إليه الضابط بورقة بها أسئلة بالإيطالية وطلب منه حلها ولكن أوس أوس أخبره أنه لا يفهم شيئا، فاكتشف أن المشكلة أن تأشيرات السياحة كانت متوقفة، بينما تأشيرته صادرة من القنصلية كسياحة.

طلب الضابط من أوس أوس التواصل مع صديقه المزعوم فأخبره أوس أوس أنه لا يملك رصيدًا، فأوصل الضابط هاتف أوس أوس بإنترنت المطار وطلب منه التحدث مع صديقه عبر “فيس تايم”، فتواصل أوس أوس بشخص من القنصلية المصرية كان قد منحه التأشيره.

وبعد جدال مع الضباط الإيطاليين، أكد لهم هذا الشخص أن أوس أوس ممثل مصري في طريقه إلى باريس للتصوير، ولكنه اعتاد أن يأتي لإيطاليا يومين أولا، وسمح له بالدخول على أن يغادر إيطاليا خلال يومين فقط.

لكن مشكلاته لم تتوقف عند هذا الحد، فبينما كان يستعد لرحلة الطيران الداخلي إلى فرنسا، أُجبر على شراء كمامة مطابقة للمواصفات الأوروبية بدلًا من تلك التي كان يرتديها، وهو ما تسبب في ضياع رحلته، وبعد محاولات عديدة، تمكن في النهاية من اللحاق بالطائرة التي تليها، حتى وصل إلى باريس حيث كان فريق العمل بانتظاره.

وبعد رحلة مرهقة، ذهب أوس أوس لشراء شريحة هاتف كي يطمئن على أهله في مصر، وأثناء وقوفه مسنودًا على سيارة أمام أحد المحلات لكي يضع الشريحة في الهاتف، فوجئ بعدد كبير من الضباط الفرنسيين يطوقونه.

اندهش قائلًا: “هو في إيه؟ مفيش غيري في أوروبا؟”، ليكتشف بعدها أن السيارة التي استند إليها كان صاحبها قد قدم بلاغًا عن وجود شخص مجهول يقوم بإتلاف سيارته عمدا، والشرطة كانت في كمين متنكر بانتظار الفاعل، عندها قال أوس أوس إنه لا يريد سوى النوم واستعان بفريق عمله، وتم حل المشكلة وعاد بالفعل إلى الفندق منهكًا بعد سلسلة من المواقف التي لا تُصدق.

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

