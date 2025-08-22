قطع الكهرباء عن قرى أبو تشت بسبب الصيانة، اعرف الموعد

أعلنت هندسة كهرباء أبو تشت بالتنسيق مع الوحدة المحلية عن أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدًا السبت 23 أغسطس 2025 من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة السابعة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة.

وأشارت الشركة أن المناطق المتأثرة هي "السليمات ونجوعها، سمهود ونجوعها، كوم جابر، العوامر الغربية، جزء من بلاد المال قبلي، جزء من المدينة، زرايب أبو تشت، قصير بخانس ونجوعها، نجع الجربة جزء الظهير الصحراوي، عملية الري الأهلية، مزارع الدواجن، الصرف الصحي).

وطالبت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

