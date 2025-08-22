الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع الكهرباء عن قرى أبو تشت بسبب الصيانة، اعرف الموعد

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

أعلنت هندسة كهرباء أبو تشت بالتنسيق مع الوحدة المحلية عن أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدًا السبت 23 أغسطس 2025 من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة السابعة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة.

وأشارت الشركة أن المناطق المتأثرة هي "السليمات ونجوعها، سمهود ونجوعها، كوم جابر، العوامر الغربية، جزء من بلاد المال قبلي، جزء من المدينة، زرايب أبو تشت، قصير بخانس ونجوعها، نجع الجربة جزء الظهير الصحراوي، عملية الري الأهلية، مزارع الدواجن، الصرف الصحي).

وطالبت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيار الكهربائي فصل التيار الكهربائ فصل التيار الكهربائي قطع الكهرباء مزارع الدواجن

مواد متعلقة

مصرع عامل إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله في قنا

القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

إزالة 333 حالة تعد في مدن ومراكز قنا خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ27

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قنا

الأكثر قراءة

شهادة وفاة على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

اشتباكات وقصف بالأسلحة الثقيلة حول مقر إقامة زعيم "جبهة الشعب" الكردي بالعراق (فيديو)

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري، أبرزها غزل المحلة ضد الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة اليوم لمدة 6 ساعات

عودة خدمات "إنستاباي" بكامل كفاءته بعد تأثره بشكل مؤقت بسبب التحديثات

أسعار المانجو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية والسكري

انفجار مروع لمقاتلة أمريكية أثناء إقلاعها في أحد مطارات ماليزيا (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads