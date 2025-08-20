مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قنا

لقي طفل مصرعه، صعقًا بالكهرباء داخل منزلهم في نجع السبيل، قرية طوخ، مركز نقادة، غرب محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمصرع صغير صعقًا بالكهرباء داخل منزلهم في قرية طوخ بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 4 أعوام، صعقًا بالكهرباء داخل منزلهم في قرية طوخ، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

