الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

القبض على المتهم
القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم بقتل عمه بسكين لدفاعه عن زوجته التى اعتدى عليها المتهم بالضرب في منطقة ببندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بمقتل شخص خمسيني بطعنات سكين في منطقة ببندر قنا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم نجل شقيق المجني عليه.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا مديرية أمن قنا مدينة قنا

مواد متعلقة

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قنا

غلق مزلقان الخلابيصي في قنا بسبب الصيانة

حملة مكبرة بمركز ومدينة قنا لإزالة الإشغالات (صور)

بعد واقعة قنا، سؤال برلماني لتطهير المدارس من الزواحف والعقارب

الأكثر قراءة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك مع رموز النادي لمناقشة سحب أرض 6 أكتوبر

نبيل فهمي

تنظيم الاتصالات يعلن وقف أجهزة المحمول لهذه الفئة اعتبارا من الأحد المقبل (فيديو)

خدمات

المزيد

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads