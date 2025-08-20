القبض على المتهم بقتل عمه في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على المتهم بقتل عمه بسكين لدفاعه عن زوجته التى اعتدى عليها المتهم بالضرب في منطقة ببندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا بمقتل شخص خمسيني بطعنات سكين في منطقة ببندر قنا.

وبعد الفحص تبين أن المتهم نجل شقيق المجني عليه.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

