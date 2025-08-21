الظهور الأول بعد وفاة والده، محمد الشناوي يتدرب منفردا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن فريق الأهلي حصل على راحة من التدريبات اليوم بقرار من الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "عاد محمد الشناوي للتدريبات اليوم منفردًا بعد حضوره جنازة وعزاء والده بالأمس في مسقط رأسه في كفر الشيخ”.

وأضاف: "طلب الشناوي التدرب منفردًا اليوم رغم تأكيد مسؤولي الأهلي على اللاعب بحصوله على راحة سلبية ولكن قائد الأهلي تمسك بالعودة للتدريبات".

وتوفي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، إثر حادث سير أليم يوم الثلاثاء الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.