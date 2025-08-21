الجمعة 22 أغسطس 2025
رياضة

الظهور الأول بعد وفاة والده، محمد الشناوي يتدرب منفردا

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

قال الإعلامي جمال الغندور، إن فريق الأهلي حصل على راحة من التدريبات اليوم بقرار من الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "عاد محمد الشناوي للتدريبات اليوم منفردًا بعد حضوره جنازة وعزاء والده بالأمس في مسقط رأسه في كفر الشيخ”.

وأضاف: "طلب الشناوي التدرب منفردًا اليوم رغم تأكيد مسؤولي الأهلي على اللاعب بحصوله على راحة سلبية ولكن قائد الأهلي تمسك بالعودة للتدريبات".

وتوفي والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، إثر حادث سير أليم يوم الثلاثاء الماضي.

الأهلي فريق الاهلي ريبيرو محمد الشناوي

