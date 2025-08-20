الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظات

أهالي كفر الشيخ ينتظرون وصول جثمان والد محمد الشناوي (صور)

في انتظار وصول تشييع
في انتظار وصول تشييع الراحل والد كابتن منتخب مصر

ينتظر أهالي مركز الحامول بكفرالشيخ وصول جثمان والد الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لدفنه بمسقط رأسه بكفرالشيخ.


وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة والد لاعب الكرة محمد الشناوي، وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة

وكشفت المعاينة أن حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الأهلي محمد الشناوي، على طريق الواحات بالكيلو 292، وقع إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في اصطدام السيارة بالرصيف وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة السيد محمد الشناوي جمعة، بينما تعرض قائد السيارة لإصابات تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أن المتوفى هو  السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عاما، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

