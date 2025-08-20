أهالي كفر الشيخ ينتظرون وصول جثمان والد محمد الشناوي (صور)

ينتظر أهالي مركز الحامول بكفرالشيخ وصول جثمان والد الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، لدفنه بمسقط رأسه بكفرالشيخ.



وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة والد لاعب الكرة محمد الشناوي، وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء المناظرة

وكشفت المعاينة أن حادث انقلاب سيارة والد حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الأهلي محمد الشناوي، على طريق الواحات بالكيلو 292، وقع إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في اصطدام السيارة بالرصيف وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة السيد محمد الشناوي جمعة، بينما تعرض قائد السيارة لإصابات تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، حيث تبين أن المتوفى هو السيد محمد الشناوي جمعة، 70 عاما، مقيم بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، والد الحارس الدولي محمد الشناوي مصابا بعدة إصابات في الرأس ومختلف أنحاء الجسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.