محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لـ محمد الشناوي في وفاة والده

قدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بسرادق العزاء المقام بمدينة الحامول، بحضور اللواء وسام السيسي، مدير إدارة الأمن الوطني، والسيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن والد محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي، تعرض لحادث سيارة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

