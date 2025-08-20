الأربعاء 20 أغسطس 2025
الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، الذي وافته المنية مساء أمس إثر حادث أليم على طريق الواحات.

وجاء بيان النادي كالتالي:

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

وقرر النادي الأهلي توفير حافلات خاصة لنقل لاعبي الفريق إلى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من أجل تقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتحرك لاعبو الأهلي عقب انتهاء مران اليوم، للتوجه إلى مسقط رأس الشناوي وتقديم واجب العزاء لقائد الفريق.

