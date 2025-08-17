محافظ المنوفية يوجه الجهات المعنية بفحص طلبات المواطنين

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



في بداية اللقاء، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنواحي أشمون وقويسنا وشبين الكوم مراعاة لظروفهم الصحية والمعيشية الصعبة.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكوى أهالي كفر سنجلف القديم من الناحية البحرية بمدينة الباجور يتضررون من عدم توصيل مرافق الصرف الصحي لمنازلهم أسوة بأهالي المنطقة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالتواصل مع هيئة الطرق وسرعة إنهاء إجراءات دخول المرافق للقرية مع مراجعة تكلفة إعادة الشيء لأصله للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة لأملاك الدولة بالديوان العام بإنهاء استكمال الإجراءات الخاصة لمواطنة تمتلك منزل مقام على أرض أملاك دولة ببركة السبع مراعاة لظروفها المعيشية ، كما كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الزراعي بقرية شبشير طملاي بمركز منوف استجابةً لطلب الأهالي.



كما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان عام بدراسة طلب مواطن من ناحية ميت أم صالح ببركة السبع يتضرر من أحد جيرانه تعدى على خطوط التنظيم بالشارع الخاص به ومخالفة شروط الترخيص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع كافة المواطنين وفتح قنوات اتصال لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

