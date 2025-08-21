هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أسعار الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن التحركات السعرية للذهب غالبًا ما تتراوح في نطاق 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما لا يتجاوز نسبة 2 % من السعر الحالي.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه التقلبات البسيطة لا يجب أن تشكل أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء، مضيفا أن الشراء طويل الأجل يبقى الخيار الأكثر أمانًا، خاصة عند وجود سيولة لدى المستهلك.

إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

وتوقع ميلاد أن يرتفع السعر العالمي للأوقيةة نحو 3300 – 3400 دولار، ما قد يدفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر للارتفاع إلى ما بين 4550 و4700 جنيه.

هل يصل سعر جرام الذهب إلى 5000 جنيه؟

وأشار إلى أن الوصول إلى مستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21 ليس مستحيلًا لكنه يعتمد على تطورات السوق العالمية، ولا يمكن تحديد توقيت حدوث ذلك بدقة.

نصيحة شعبة الذهب للمواطنين

وشدد رئيس الشعبة على أن البيع يجب أن يستند إلى الحاجة الفعلية للسيولة وليس مجرد توقعات سعرية، لتجنب حدوث خسائر محتملة في حال تغير الاتجاهات العالمية.

كما وصف الذهب بأنه ملاذ آمن ومستقر في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية، وبالتالي يُعد خيارًا استراتيجيًا للادخار طويل الأمد.

