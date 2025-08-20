ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول

ارتفع سعر الذهب وسط تقييم المتعاملين آفاق السياسة النقدية الأمريكية قبيل الخطاب المهم الذي سيلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق هذا الأسبوع خلال ندوة جاكسون هول.

من المقرر أن يلقي باول كلمته السنوية في جاكسون هول، وايومنج، يوم الجمعة، وترى عقود المبادلة احتمالات مرتفعة بأن يخفض الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل، وتعد أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للذهب كونه لا يدر عائدا.

تسارع التضخم يعقد مسيرة التيسير النقدي

مع ذلك، تعقد مسار التيسير النقدي للبنك بسبب بيانات تضخم جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، ما دفع بعض المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على خفض الفائدة، وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقرار تخفيضات كبيرة، عبر باول عن قلقه إزاء التضخم، مع وصول الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها في قرن.

وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

كما تتابع الأسواق مساعي الولايات المتحدة وأوروبا لعقد اجتماع تاريخي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي. ومن شأن ورود أي مؤشرات على وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أن يقلل الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، رغم أن التوصل إلى اتفاق سلام لا يزال بعيد المنال.

سعر الذهب يرتفع 25% هذا العام

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% هذا العام، إذ عززت مخاوف الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية جاذبيته كأصل آمن، في حين وفّر كل من شراء البنوك المركزية والتدفقات إلى الصناديق المتداولة دعما إضافيا، ورغم تداوله في نطاق ضيق نسبيا منذ بلوغه قمته عند حوالي 3500 دولار في أبريل، تتوقع بنوك مثل "يو بي إس" و"سيتي جروب" مزيدا من المكاسب.

سعر الذهب الفوري صعد 0.8% ليصل إلى 3344.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:40 ظهرا في نيويورك، وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 0.1%، كما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب.

وعلى صعيد المعادن الأساسية، ارتفع النحاس 0.4% ليصل إلى 9728 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، كما صعد الألومنيوم والزنك بشكل طفيف.

