انخفاض أسعار الذهب عالميا قبل ندوة جاكسون هول

تراجعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، متأثرة بتزايد عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية مع استيعاب الأسواق للإشارات المتشددة من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي.

كما تراجعت أسعار المعادن الأوسع نطاقا مع احتفاظ الدولار بمكاسبه الأخيرة، مع تركيز الاهتمام الآن بشكل كامل على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول.

تراجع أسعار الذهب عالميا

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,339.31 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 0.2% إلى 3,381.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:20 بتوقيت السعودية. تداول المعدن الأصفر ضمن نطاق محدود هذا الأسبوع، حيث أدى عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى ردع أي صفقات كبيرة.

ضغط على أسعار الذهب بسبب محضر الفيدرالي

انخفضت أسعار الذهب والمعادن الأوسع نطاقًا بعد أن أعاد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو التأكيد على نهج "الانتظار والترقب" الذي يتبعه البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة.

وفي حين صوت عضوان من مجلس تحديد الأسعار لصالح خفض في يوليو، فإن غالبية صانعي السياسة ما زالوا يفضلون عدم إجراء تخفيضات فورية في أسعار الفائدة، مع بقاء التأثير التضخمي لتعريفات التجارة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب النقطة الأكبر من عدم اليقين.

كما لوحظ أن صانعي السياسة يفضلون الحفاظ على التضخم المنخفض على المخاطرة ببعض التباطؤ في سوق العمل، وهو موضوع قد يجعل الفيدرالي يتجاهل بيانات الرواتب الضعيفة لشهر يوليو.

لوحظ أن المتداولين قللوا من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد صدور المحضر، وتشير العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي الآن إلى احتمال بنسبة 78.4% بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو انخفاض كبير عن الاحتمال الذي كان يقارب 100% في وقت سابق من أغسطس، وفقًا لما أظهره مؤشر CME Fedwatch.

إن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يؤثر سلبًا على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، نظرًا لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في هذه الأصول. ومع ذلك، احتفظ المعدن الأصفر بمعظم مكاسبه التي حققها حتى الآن في عام 2025، حيث ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اليقين الجيوسياسي.

وتفاعل الذهب بشكل إيجابي مع تزايد المؤشرات على أن محاولات الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن تسفر عن أي نتائج ذات معنى في المدى القريب.

أسعار المعادن النفيسة

كانت المعادن النفيسة الأخرى هادئة إلى حد كبير اليوم الخميس، انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.2% إلى 1,337.45 دولار للأونصة، بينما استقرت الفضة الفورية عند 37.9095 دولار للأونصة.

من بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 9,719.45 دولار للطن، بينما تراجعت العقود الآجلة للنحاس في كومكس بنسبة 0.1% إلى 4.4287 دولار للرطل.

التركيز على خطاب باول في جاكسون هول

تتطلع الأسواق الآن إلى خطاب باول في جاكسون هول للحصول على المزيد من الإشارات حول السياسة النقدية، ولمعرفة ما إذا كان رئيس الفيدرالي سيتناول الدعوات المتزايدة من إدارة ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وقبل ذلك، من المقرر صدور مجموعة من القراءات الاقتصادية الأمريكية لتقديم المزيد من الرؤى حول أكبر اقتصاد في العالم. من المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس في وقت لاحق يوم الخميس، وكذلك بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية، مع مراقبة الأخيرة للحصول على المزيد من المؤشرات حول تباطؤ سوق العمل.

