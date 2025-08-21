نجم إنتر ميلان يرشح نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم

يرى أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، أن نابولي حامل اللقب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإيطالي، هذا الموسم، لكنه يرى فريقه قادرا على المنافسة أيضا.

تصريحات باستوني قبل انطلاق الدوري الإيطالي

وقال باستوني، اليوم الخميس، لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "من يفوز بالاسكوديتو هو المرشح الأوفر حظا دائما، لكننا لا زلنا نشعر بالتنافسية، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج.. نحن ندخل الملعب بنية الفوز.. حتى عندما يكون أداؤك أقل جودة، عليك أن تحقق الانتصار".

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي، مساء غدٍ الجمعة، بلقاء جنوى وليتشي.

ويخوض إنتر ميلان أولى مبارياته يوم الاثنين، ضد تورينو، على أن يلتقي نابولي مع ضيفه ساسولو، مساء السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.