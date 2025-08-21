الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

نجم إنتر ميلان يرشح نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

يرى أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، أن نابولي حامل اللقب هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب الدوري الإيطالي، هذا الموسم، لكنه يرى فريقه قادرا على المنافسة أيضا.

تصريحات باستوني قبل انطلاق الدوري الإيطالي 

وقال باستوني، اليوم الخميس، لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "من يفوز بالاسكوديتو هو المرشح الأوفر حظا دائما، لكننا لا زلنا نشعر بالتنافسية، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج.. نحن ندخل الملعب بنية الفوز.. حتى عندما يكون أداؤك أقل جودة، عليك أن تحقق الانتصار".

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإيطالي، مساء غدٍ الجمعة، بلقاء جنوى وليتشي.

ويخوض إنتر ميلان أولى مبارياته يوم الاثنين، ضد تورينو، على أن يلتقي نابولي مع ضيفه ساسولو، مساء السبت.

إنتر ميلان أليساندرو باستوني باستوني نابولي الدوري الإيطالي

