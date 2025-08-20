الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

ميلان يقترب من ضم النيجيري بونيفاس لاعب باير ليفركوزن

فيكتور بونيفاس
فيكتور بونيفاس

اقترب نادي ميلان الإيطالي من التعاقد مع النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن ميلان وباير ليفركوزن يجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة فيكتور بونيفاس، بعد موافقة اللاعب على عرض ميلان.

فيما كشف فلوريان بليتنبرج، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن ميلان وفيكتور بونيفاس توصلا إلى اتفاق شفهي كامل، وهو ما يسهل الاتفاق بين الناديين.

يذكر أن المهاجم النيجيري انضم إلى باير ليفركوزن في صيف 2023 قادما من يونيون سان جلواز البلجيكي، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 27 مباراة مع ليفركوزن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

 

مهاجم ميلان يوافق على الانتقال لناد صاعد بالدوري الإنجليزي 

فيما كشفت تقارير صحفية أن السويسري نوه أوكافور مهاجم ميلان، توصل لاتفاق على الشروط الشخصية للانتقال إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ليدز، الصاعد حديثا لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يسعى لضم أوكافور هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الاتفاق مع نادي ميلان، لم يُحسم بعد، حيث لم يوافق العملاق الإيطالي حتى الآن على رحيل اللاعب.

وعاد أوكافور إلى قلعة سان سيرو، بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر مع نابولي، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025.

وانتقل المهاجم السويسري إلى ميلان، قادمًا من ريد بول سالزبورج، عام 2023 مقابل 15.5 مليون يورو، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 7 أهداف خلال 43 مباراة في الدوري الإيطالي مع ميلان ونابولي.


وكان بولونيا قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، قبل أيام قليلة، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع ميلان.

وسجل أوكافور 3 أهداف خلال فترة التحضيرات الصيفية، كما شارك كبديل في فوز ميلان 2-0 على باري في كأس إيطاليا، أمس الأحد.

