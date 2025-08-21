الخميس 21 أغسطس 2025
تحديد مدة غياب لوكاكو عن نابولي بعد رفضه العملية الجراحية

لوكاكو، فيتو
لوكاكو، فيتو

أصبح روميلو لوكاكو، مهددا بالغياب عن نادي نابولي لعدة أشهر، بعد أن قرر المهاجم عدم الخضوع لعملية جراحية في إصابته الأخيرة في الفخذ.

قرر اللاعب الدولي البلجيكي لوكاكو عدم الخضوع لعملية جراحية في إصابة الفخذ، التي تعرض لها خلال فوز نابولي 2-1 على أولمبياكوس في مباراة ودية قبل بداية الموسم، وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت".

تفاصيل إصابة لوكاكو ومدة غيابه 

وأظهرت الفحوصات وجود تمزق شديد في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيسر، مما أثار مخاوف في البداية من غيابه لفترة طويلة تتطلب إجراء عملية جراحية.

وبعد التشاور مع الطاقم الطبي لنابولي والمتخصصين في بلجيكا، اختار المهاجم العلاج المحافظ بدلًا من ذلك.

على الرغم من استبعاد الجراحة، إلا أن التعافي سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، مما سيحرمه من المشاركة في مرحلة افتتاح الدوري الإيطالي ودور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

