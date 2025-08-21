سقوط 3 شهداء وإصابة 91 من بين طالبي المساعدات بغزة

أعلن مستشفى حمد في غزة، اليوم الخميس، عن استقبال 3 شهداء و91 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع.

وذلك في تصعيد جديد للعدوان المستمر على المدنيين والمنشآت الإنسانية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، ويستعد لتنفيذ عملية اجتياح لمدينة غزة، الأمر الذي حذرت منه أغلب دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية.

من جانبها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية: إن مخطط اجتياح مدينة غزة يمثل حكما بالإعدام والتشريد على مليون و200 ألف إنسان.

الداخلية بغزة تحذر من اجتياح مدينة غزة

وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “نحذر من تنفيذ الاحتلال مخططه لحصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها وتهجير سكانها”، مشددة على أن المخطط الإسرائيلي جريمة حرب تتطلب موقفا دوليا حازما يلجم العدوان ويوقف المخطط.

وتابعت: “ما يجري في الزيتون والصبرة وقبلهما في الشجاعية والتفاح والدرج استكمال لنهج التدمير ومصير مدينة غزة سيكون مماثلا لمصير رفح وخان يونس من تدمير كامل لما تبقى من مظاهر الحياة”.

