خارج الحدود

ملك الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

العاهل الأردني عبدالله
العاهل الأردني عبدالله الثاني ملك الأردن، فيتو

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، مثمنًا في الوقت ذاته دور اليابان في دعم جهود الإغاثة.

 

الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة

وبحث الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، إضافة إلى التطورات بسوريا ولبنان، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

وأضافت الوكالة الأردنية، أن الجانبين بحثا أيضًا سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

من جانبه، ثمّن وزير الدفاع الياباني دور الأردن وجهوده لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

