الخميس 21 أغسطس 2025
خارج الحدود

عبر قصف مكثف، الاحتلال ينفذ أحزمة نارية في جباليا شمالي قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أحزمة نارية في جباليا شمالي قطاع غزة عبر قصف مكثف.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أمس، عن سقوط 62122 شهيدا و156758 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

 

2018 شهيدا من منظري المساعدات في غزة

بينما سقط 2018 شهيدا وأكثر من 14947 جريحا جراء استهداف منتظري المساعدات في القطاع.

