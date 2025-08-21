هل يجوز الاستئناف على حكم بالغرامة المالية ووقف تنفيذه‏؟ القانون يجيب

الاستئناف: هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، يتيح للخصم الذي لم يرتضِ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أن يعرض النزاع مجددًا على محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف)، لتفصل فيه من جديد من حيث الواقع والقانون، سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على موقف الحكم بالغرامة والمصاريف حال الاستئناف عليها.



الأحكام واجبة التنفيذ في قضايا الغرامة

ونصت المادة 463، على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر.

وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرًا بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به؛ وإذا كان المتهم محبوسًا حبسًا احتياطيًا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا.

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.

وبالنسبة للعقوبات التبعية، نصت المادة 464 على "تنفذ أيضًا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقًا للمادة السابقة".

ونصت المادة 465 على "يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيًا، إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها".

ضوابط وقف التنفيذ في الأحكام

كما نصت المادة 466 على "في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406" وأثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة".

وتحدثت المادة 467 عن الحكم الغيابي، ونصت على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة.

كما أنه "لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام" (مادة 469).

