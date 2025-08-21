الخميس 21 أغسطس 2025
نتنياهو: أصدرت تعليماتي للبدء في مفاوضات إعادة الرهائن وإنهاء الحرب وفق شروطنا

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس، أصدرت تعليماتي للبدء فورا في مفاوضات لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو زاعما، هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبًا إلى جنب

استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل

 في سياق متصل، قال معهد الأمن القومي بإسرائيل اليوم الخميس: يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

وأضاف معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل: استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.. بسبب حرب غزة إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها.

وتابع معهد الأمن القومي بإسرائيل: بسبب الضغط الجيش مرهق ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي.. من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس.

 

احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة

وتابع معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي.. وحماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

