نتنياهو يكشف عن نواياه الخبيثة: سنحتل غزة حتى لو وافقت حماس على هدنة

قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حكومته ستواصل السيطرة على غزة "حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع "تقترب من نهايتها".

إسرائيل ستسيطر على غزة

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، قال نتنياهو إنه "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن إسرائيل ستسيطر على غزة"، بهدف "القضاء على ما تبقى من مخربين وتحقيق الأمن"، وفق تعبيره.

وأضاف أن "الحرب يمكن أن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين".

إطلاق سراح جميع الرهائن

وتابع نتنياهو: "هدفنا إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس. القضاء على المعقل الأخير للحركة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن "هدفه ليس احتلال غزة، بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلا مختلفا، وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك".

وفي السياق ذاته، قال نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس وسنفعل ذلك على أي حال".

واستطرد: "لم يكن هناك شك قط في أننا لن نترك حماس هناك. أعتقد أن الرئيس ترامب عبر عن ذلك بأفضل صورة إذ قال إن على حماس أن تختفي من غزة".

القضاء على آخر معقل لحركة حماس

وشدد نتنياهو على أن "القضاء على آخر معقل لحركة حماس أمر ضروري لتحقيق سلام دائم، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "الحرب على وشك الانتهاء".

وأضاف: "خلافا للتقارير الإعلامية الهدف ليس احتلال غزة. الهدف بحسب زعمه هو تحريرغزة، تحريرها من طغيان حماس، تحرير إسرائيل والآخرين من إرهاب حماس، منح غزة وإسرائيل مستقبلا مختلفا"، حسب تعبيره.

