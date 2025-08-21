الناس معرفتش تتوضى، لص يسرق حنفيات مسجد السلام بطنطا في عز الظهر (فيديو)

شهد مسجد السلام بمنطقة العجيزي التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة سرقة غريبة، بعد أن تسلل أحد اللصوص إلى المسجد، وقام بفك وسرقة جميع حنفيات الوضوء بالكامل، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأعرب المصلون ورواد المسجد من أهالي طنطا عن استيائهم الشديد من الحادث، بعدما فوجئوا بعدم وجود أي حنفية متبقية للوضوء قبل صلاة الظهر، مطالبين بسرعة ضبط الجاني وردع مثل هذه الأفعال التي تستهدف بيوت الله.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

