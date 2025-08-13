حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، اليوم الأربعاء، أنه تم بالتعاون مع الدكتور أحمد توفيق رئيس قسم النساء والتوليد، التوصل إلى تفاهم ناجح أنهى أزمة عدد من أطباء القسم الذين سبق أن تقدموا باستقالاتهم.

جاء ذلك في إطار حرص كلية الطب بجامعة طنطا على استقرار المنظومة الطبية وضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات للمرضى وبتوجيهات من الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة.

وقد أثمرت الجهود عن عودة ثلاثة من الأطباء لمباشرة عملهم داخل القسم فيما قرر آخرون استكمال مسيرتهم المهنية في تخصصات أخرى بوزارة الصحة حيث التحق أحدهم بقسم الأشعة وآخر بطب الأطفال وثالث بالقلب والأوعية الدموية.

وأكدت الكلية أن العمل بقسم النساء والتوليد عاد إلى مساره الطبيعي لخدمة المرضى والمجتمع، متمنية لجميع الأطباء دوام النجاح والتوفيق.

