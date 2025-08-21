المجلس الأمني الإسرائيلي يبحث اليوم الرد على مقترح وقف إطلاق النار

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي سيبحث مساء اليوم الخميس، الرد على مقترح وقف إطلاق نار وإقرار خطط غزة.

السيطرة على غزة

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: إن حكومته ستواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، مؤكدا أن العملية العسكرية في القطاع تقترب من نهايتها.

وفي مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، قال نتنياهو: إنه "حتى لو وافقت حماس على الاتفاق، فإن إسرائيل ستسيطر على غزة، بهدف القضاء على ما تبقى من مخربين وتحقيق الأمن"، على حد تعبيره.

وأضاف: "أن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين".

إطلاق سراح جميع الرهائن

وتابع نتنياهو: "هدفنا إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، والقضاء على المعقل الأخير للحركة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال، بأن هدفه ليس احتلال غزة، بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلا مختلفا، قائلا: "أعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك".

