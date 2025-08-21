الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال معهد الأمن القومي بإسرائيل اليوم الخميس: يجب إعادة النظر في استراتيجية إسرائيل لغزة بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

 

استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل

وأضاف معهد دراسات الأمن القومي بإسرائيل: استمرار الحرب في غزة أسوأ من أي بديل ولذلك يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.. بسبب حرب غزة إسرائيل تورطت في أزمة دولية تهدد مكانتها العالمية وتقوض علاقاتها.

وتابع معهد الأمن القومي بإسرائيل: بسبب الضغط الجيش مرهق ويظهر ذلك في الضرر بالأفراد وتراجع الانضباط العملياتي.. من غير المرجح أن يؤدي احتلال أراض في غزة أو إجراء مناورات إضافية إلى انهيار حماس.

 

احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة

وتابع معهد الأمن القومي بإسرائيل: احتلال غزة قد يؤدي إلى حرب عصابات طويلة وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي.. وحماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لامركزية تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معهد الأمن القومي بإسرائيل إسرائيل الحرب في غزة غزة حماس احتلال غزة الجيش الإسرائيلي

مواد متعلقة

نتنياهو يكشف عن نواياه الخبيثة: سنحتل غزة حتى لو وافقت حماس على هدنة

إعلام غزة: استشهاد أكثر من 9 آلاف جراء عملية عربات جدعون

19 شهيدًا بينهم 9 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم في غزة

الأونروا: طفل من كل 3 يعانون سوء التغذية في غزة

الأكثر قراءة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

السيسي يصل السعودية وبن سلمان في مقدمة مستقبليه

وزير الخارجية الروسي يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكي

بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة "إلى المدرسة"

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

خدمات

المزيد

الأحمر بـ130 جنيها، تعرف على سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان يعلم النبي موعد قيام الساعة؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads