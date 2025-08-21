الأونروا: سوء التغذية بين أطفال غزة يتضاعف 3 مرات خلال 6 أشهر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الخميس: إن معدلات سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة تضاعفت 3 مرات خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن ثلث الأطفال في المدينة يعانون من هذه الأزمة.

وأضاف لازاريني، أن الوضع يمثل "مجاعة من صنع الإنسان" ناجمة عن الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الإمدادات الغذائية والطبية إلى القطاع، محذرا من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة بين الأطفال والفئات الضعيفة.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة .

سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية

وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية.

ونوهت الوكالة إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا وعمليات الإسقاط الجوي غير آمنة وغير ضرورية.

تصاعد الحرب في مدينة غزة

وقالت الأونروا: " مع تصاعد الحرب في مدينة غزة، ستزداد الأوضاع سوءًا، مشددة علي ضرورة السماح للأونروا بإدخال المساعدات على نطاق واسع وتوزعها بأمان.

