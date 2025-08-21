حماس تعليقًا على عملية رام الله: سنواصل ضرب المحتل حتى تحرير الأرض والمقدسات

ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية قرب قرية المغير شرق رام الله، أسفرت عن إصابة أحد المستوطنين، بعد أن انهال عليه مقاوم بالضرب رغم تعطل مسدسه، ثم انسحب من المكان بسلام.

شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية

وقالت الحركة في بيان لها: إنّ هذه العملية تعكس شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتؤكد استمرار جذوة المقاومة فيها، وهي ردّ مشروع على الجرائم المتصاعدة التي ينفذها الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه المسلحين ضد شعبنا، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة تستهدف المدنيين العزّل، إلى انتهاكات خطيرة ومتواصلة في الضفة الغربية.

مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال

وأضافت الحركة: ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشـ يين، وإشعال نقاط التماس في كل مكان من أرضنا الفلسطينية.

وتابعت: كما نجدد الدعوة لأبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى الالتحام مع الحراك الجماهيري العالمي، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (22 و23 و24 أغسطس) وما بعدها، وتصعيد ضربات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مواقع التماس.

وختمت حماس بيانها بالقول: نؤكد أنه لا أمان لهذا المحتل الغاشم على أرضنا، وأنّ شعبنا وأبطاله سيواصلون ضرب المحتل وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودحر العدوان عن شعبنا الصامد.

