الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تعليقًا على عملية رام الله: سنواصل ضرب المحتل حتى تحرير الأرض والمقدسات

حماس، فيتو
حماس، فيتو

ثمّنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية قرب قرية المغير شرق رام الله، أسفرت عن إصابة أحد المستوطنين، بعد أن انهال عليه مقاوم بالضرب رغم تعطل مسدسه، ثم انسحب من المكان بسلام.

شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية

وقالت الحركة في بيان لها: إنّ هذه العملية تعكس شجاعة وإقدام أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وتؤكد استمرار جذوة المقاومة فيها، وهي ردّ مشروع على الجرائم المتصاعدة التي ينفذها الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه المسلحين ضد شعبنا، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة تستهدف المدنيين العزّل، إلى انتهاكات خطيرة ومتواصلة في الضفة الغربية. 

مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال

وأضافت الحركة: ندعو جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة وتصعيد الانتفاض في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشـ يين، وإشعال نقاط التماس في كل مكان من أرضنا الفلسطينية.

وتابعت: كما نجدد الدعوة لأبناء شعبنا في الضفة والقدس إلى الالتحام مع الحراك الجماهيري العالمي، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (22 و23 و24  أغسطس) وما بعدها، وتصعيد ضربات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مواقع التماس.

وختمت حماس بيانها بالقول: نؤكد أنه لا أمان لهذا المحتل الغاشم على أرضنا، وأنّ شعبنا وأبطاله سيواصلون ضرب المحتل وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، ودحر العدوان عن شعبنا الصامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة المقاومة الفلسطينية حماس شرق رام الله المستوطنين الضفة الغربية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون قرية يبرود شرق رام الله

الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال رام الله

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله

وزير الخارجية الألماني يزور الرئيس الفلسطيني في رام الله

حماس تنعي فلسطينيا اغتاله مستوطنون في رام الله

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads