نابولي يتجه لاستبعاد لوكاكو من قائمته محليا وقاريا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، عن وجود اتجاه داخل نادي نابولي لاستبعاد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، من قائمة الباراتينوبي المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي بالموسم الجديد.

لوكاكو تعرض لإصابة خلال مباراة أولمبياكوس اليوناني، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

إصابة لوكاكو ومدة غيابه وراء استبعاده من القائمة 

ومن المتوقع وفقا لتقديرات صحفية أن يغيب روميلو عن الملاعب لفترة قد تتخطى حاجز الـ 3 أشهر، مما يعني أن عودته قد تكون في يناير من عام 2026 الجديد، الأمر الذي سيدفع النادي لدخول السوق الصيفي بحثا عن مهاجم جديد.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، قد يلجأ نابولي لاستبعاد روميلو من قائمة الفريق المشاركة ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي، خاصة وأنه سيغيب عن جزء كبير من النصف الأول من موسم 2025-2026.

مهاجم جديد مرشح لخلافة لوكاكو في نابولي 

وتشير تقارير إلى أن نابولي يركز على ضم مهاجم جديد حاليا، حيث يعد جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد، أبرز المرشحين، فيما يهتم النادي أيضا بفيليب ماتيتا (كريستال بالاس) وأرتيم دوفبيك (روما) إلى جانب نيكولا كريستوفيتش وأندريا بينامونتي.

وختم بأن الأندية يكون أمامها فرصة لإجراء تعديلات على قوائم فرقها في منتصف الموسم، مما يعني أنه حتى في حال استبعاد لوكاكو من القائمة، فمازال بإمكانه العودة بالعام الجديد.

