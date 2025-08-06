جيوفاني سيميوني يترك نابولي وينتقل لهذا الفريق

خاض جيوفاني سيميوني، نجل المدرب المخضرم دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، آخر مران له مع نادي نابولي، قبل أن يرحل هذا الصيف.

جيوفاني سيميوني ينتقل إلى تورينو

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن تورينو توصل إلى اتفاق نهائي مع نابولي على شراء بطاقة جيوفاني سيميوني بشكل نهائي، ومن المقرر أن يسافر اللاعب (30 عاما) إلى تورينو خلال ساعات لإتمام الإجراءات النهائية لانتقاله.

وأضافت أن الناديين اتفقا ماليا، حيث سينضم سيميوني لفريق تورينو بإعارة مقابل 1.5 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 5.5 مليون، بالإضافة لمجموعة من المكافآت سهلة التحقق لتبلغ القيمة الإجمالية 8 ملايين.

تورينو سادس فريق في مسيرة جيوفاني سيميوني

وسيكون تورينو هو النادي السادس في الدوري الإيطالي في مسيرة جيوفاني، بعدما ارتدى قمصان جنوى، فيورنتينا، كالياري، هيلاس فيرونا ونابولي.

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