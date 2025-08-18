صدمة في نابولي بعد تحديد مدة غياب لوكاكو

تعرض أنطونيو كونتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، لضربة موجعة بتأكد غياب مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، عن الملاعب، لمدة 3 أشهر.

وتعرض لوكاكو للإصابة خلال مباراة نابولي الودية أمام أولمبياكوس اليوناني، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

نابولي يكشف طبيعة إصابة لوكاكو

وقال نابولي في بيان عبر موقعه "خضع لوكاكو لفحوصات طبية في مستشفى بينيتا جراندي، والتي كشفت عن إصابة بالغة في العضلة المستقيمة في فخذه الأيسر".

وأضاف: "لقد بدأ اللاعب الدولي، برنامجه التأهيلي وسيخضع أيضًا لاستشارة جراحية".

مدة غياب لوكاكو عن الملاعب

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإنه من المتوقع غياب لوكاكو لفترة 3 أشهر على الأقل، وسط توقعات بعودته في يناير القادم.

وأوضح أن نابولي يستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفي، من أجل البحث عن مهاجم جديد بعد إصابة لوكاكو.

